"Специальный репортаж":"квартирная расплата "

Владельцы квартир, сдаваемых в аренду, нередко выкидывают вещи и отказываются возвращать страховой депозит. Наниматели оказываются и без денег, и без жилья. Такие истории происходят в Москве ежедневно.

Специальный корреспондент Федор Червяков встретился с теми, кто в одночасье стал бездомным и узнал, какие еще схемы мошенничества есть на столичном рынке аренды недвижимости.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".