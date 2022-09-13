Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

13:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за активное участие в выборах муниципальных депутатов.
"Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение – кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы", – написал он в своем блоге.
Мэр сообщил о большом числе активных и неравнодушных людей среди избранных депутатов.
По словам градоначальника, явка на прошедшем голосовании стала рекордом для муниципальных выборов в столице. Она составила 2,4 миллиона человек. В 125 районах Москвы был сформирован новый депутатский корпус для работы в 2022–2027 годах.
Выборы муниципальных депутатов проходили с 9 по 11 сентября. Итоговая явка составила 33,9%.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.
До этого в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования. Отмечалось, что все жалобы относительно возможного нарушения избирательного законодательства специалисты оперативно проверяли, пока не подтвердилась ни одна из них.
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: