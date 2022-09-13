Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за активное участие в выборах муниципальных депутатов.

"Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение – кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы", – написал он в своем блоге.

Мэр сообщил о большом числе активных и неравнодушных людей среди избранных депутатов.

По словам градоначальника, явка на прошедшем голосовании стала рекордом для муниципальных выборов в столице. Она составила 2,4 миллиона человек. В 125 районах Москвы был сформирован новый депутатский корпус для работы в 2022–2027 годах.

Выборы муниципальных депутатов проходили с 9 по 11 сентября. Итоговая явка составила 33,9%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.

До этого в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования. Отмечалось, что все жалобы относительно возможного нарушения избирательного законодательства специалисты оперативно проверяли, пока не подтвердилась ни одна из них.

