Эксперт: высокие результаты ЕР говорят о поддержке москвичами Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Высокие результаты "Единой России" на муниципальных выборах в Москве свидетельствуют о поддержке горожанами деятельности Сергея Собянина, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Про причины, которые лежат в основе такого результата: во-первых, это, конечно же, консолидация вокруг президента, и, соответственно, все политические агенты, которые с ним связаны, губернаторы или партия "Единая Россия" получили достаточное серьезное преимущество на этих выборах. Второе, был высокий уровень поддержки, одобрения москвичами деятельности Собянина", – пояснил он.

По словам Костина, жители столицы понимают, что только муниципальные депутаты, умеющие конструктивно взаимодействовать с властью, могут эффективно решать различные вопросы.

"Когда мы говорим про муниципальный уровень, на первый план выходит не идея политического представительства, а идея решения насущных проблем", – добавил эксперт.

Костин также отметил ошибки у оппозиции. По его словам, коммунисты выдвинули кандидатов не на 100% мандатов. Кроме того, они игнорировали электронное голосование.

"Потому что, по результатам по Москве, более 70% москвичей предпочли проголосовать при помощи дистанционного электронного голосования, а коммунисты изначально игнорировали этот инструмент. Остальные партии, которые участвовали на выборах в Москве, себя явкой не проявили", – подчеркнул он.

В целом выборы зафиксировали высокий уровень доверия к городской власти и поддержку Сергея Собянина, заключил эксперт.

Мысль о том, что результат кандидатов в муниципальные депутаты от "Единой России" является высокой оценкой городской власти, поддержал и руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

"Успех большой – с одной стороны, это высокая оценка всей системы городской власти, с другой стороны – некий кредит доверия, который важно оправдать, потому что ссылаться на то, что кто-то мешает работать, больше нельзя", – подчеркнул Кузнецов.

По его словам, благодаря популярности Собянина и его уровню доверия от горожан кандидаты от ЕР имеют преимущество у избирателей.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов различного уровня, состоявшихся 9–11 сентября, будут подведены в четверг, 15 сентября. По ее словам, в настоящее время уже избрано 30 768 кандидатов от 16 партий и трех общественных объединений.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.

В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

