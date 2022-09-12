В ЦИК РФ сообщили о дате подведения итогов выборов

11:59
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Окончательные итоги выборов различного уровня, состоявшихся 9–11 сентября, будут подведены в четверг, 15 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Сегодня мы подводим лишь предварительные итоги только что завершившейся избирательной кампании, поскольку мы даем возможность нашим регионам подвести официальные итоги, и уже в четверг мы соберемся уже на заседании ЦИК РФ и, надеюсь, уже окончательные сведения", – приводит "Интерфакс" ее слова.
В настоящее время уже избрано 30 768 кандидатов от 16 партий и трех общественных объединений.
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего было организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах.
В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.
В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.
Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования
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