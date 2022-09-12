В Москве на избирательных участках результаты "Единой России" оказались выше, чем в ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На избирательных участках "Единая Россия" смогла провести в Совет депутатов всех своих кандидатов над оппонентами в 65 муниципальных образованиях Москвы, а в системе ДЭГ таких районов лишь 37.

При очном голосовании "Единая Россия" обеспечила победу не менее 3/4 выдвиженцев еще в 45 образованиях, а в электронной системе таких районов – 84. На избирательных участках "Единая Россия" провела половину или более кандидатов в восьми муниципалитетах, а еще в семи – единороссы получили меньше половины мест.

При этом результаты КПРФ по электронному голосованию превосходят очные результаты. Группа кандидатов, выдвинутых общественным объединением "Мой район", получила 134 депутатских мандата.

Депутат Госдумы, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Евгений Нифантьев рассказал, что результаты "Единой России", если учитывать лишь очное голосование, будут даже выше, что полностью разбивает аргументацию противников ДЭГ.

"Объективная реальность такова: за четыре года развития электронного голосования московский избиратель поверил в ДЭГ и охотно им пользуется – притом вне зависимости от политических предпочтений. Людям система понравилась, и она дает отличный, надежный результат", – сказал Нифантьев.

Обеспечить широкое внедрение ДЭГ помог электронный список избирателей, который позволил исключить риски двойного голосования. Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что явка составила 33,9%. При этом 1,75 миллиона избирателей проголосовали онлайн.

"Это четверть от общего числа москвичей, которые могли принять участие в муниципальных выборах-2022. Внедрение ДЭГ, создание ЭСИ, упрощение процедуры голосования облегчили сотням тысяч горожан участие в выборах. Эти люди раньше просто не ходили на участки. Теперь это и не нужно: все можно сделать через интернет", – подчеркнул Козлов.

По его словам, высокая явка является гарантией легитимности результатов голосования.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что кандидаты от "Единой России" займут 1 160 мандатов, "Мой район" – 134, КПРФ – 42, самовыдвиженцы – 26. Результаты подведены в 124 муниципальных образованиях, в Люблине двое кандидатов набрали одинаковое число голосов, там предстоит жеребьевка.

