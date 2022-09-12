Избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на 30 тыс кибератак – Совбез РФ

15:42
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Избирательная кампания в РФ прошла в спокойном режиме, несмотря на 30 тысяч кибератак, которые были совершены на интернет-ресурсы ЦИК России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.
"Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", – сказал Патрушев.
По его словам, на систему ДЭГ фиксировалось большое количество обращений из-за границы. В период с июля по сентябрь также было зафиксировано 15 воздействий высокой степени критичности, добавил Патрушев.
"Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", – заявил он.
Отдельно Патрушев высказал благодарность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужбам за комплексное обеспечение безопасности избирательной кампании.
Накануне завершились выборы муниципальных депутатов. Они проходили с 9 по 11 сентября.
12 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.
Ранее стало известно, что итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. Отмечается, что в электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.
Более 30 тыс кандидатов избрано по итогам выборов – ЦИК
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