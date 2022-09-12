Избирательная кампания прошла спокойно, несмотря на 30 тыс кибератак – Совбез РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Избирательная кампания в РФ прошла в спокойном режиме, несмотря на 30 тысяч кибератак, которые были совершены на интернет-ресурсы ЦИК России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

"Выборы проведены на достойном уровне с соблюдением правопорядка и необходимых условий безопасности", – сказал Патрушев.

По его словам, на систему ДЭГ фиксировалось большое количество обращений из-за границы. В период с июля по сентябрь также было зафиксировано 15 воздействий высокой степени критичности, добавил Патрушев.

"Новая система защиты на базе отечественного сетевого оборудования отработала штатно, все атаки были успешно отражены", – заявил он.

Отдельно Патрушев высказал благодарность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужбам за комплексное обеспечение безопасности избирательной кампании.

Накануне завершились выборы муниципальных депутатов. Они проходили с 9 по 11 сентября.

12 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.

Ранее стало известно, что итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. Отмечается, что в электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

