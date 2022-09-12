ЦИК рассказал о надежности системы дистанционного электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подтвердила свою надежность в ходе прошедших выборов.

"Да-да. Дело в том, что мы предусмотрели как раз очень сильную систему защиты, в том числе от кибератак", – заявила глава ЦИК в ответ на вопрос о том, доказала ли система свою надежность.

По словам Эллы Памфиловой, в Центризбирком обратились граждане из регионов, где голосование проходило в традиционном формате, с просьбой применить ДЭГ в предстоящих голосованиях. В связи с этим глава ЦИК указала на планы по параллельному развитию как очного, так и дистанционного форматов для большего удобства избирателей.

В рамках брифинга в информационном центре ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления признаны действительными. Уточняется, что окончательные итоги выборов будут подведены в четверг, 15 сентября.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней, с 9 по 11 сентября, были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование. В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований.