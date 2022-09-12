Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Единый день голосования, 11 сентября, в России выбрали глав 13 регионов, сообщает ЦИК России.

В частности, в Бурятии победу одержал Алексей Цыденов ("Единая Россия"), набрав 86,23% голосов.

Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Калининградскую область возглавит действующий губернатор Антон Алиханов, который набрал 80,21%.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, представляющий "Единую Россию", победил с 69,15% голосов. В Кировской области на губернаторских выборах победил врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия") с 71,85% голосов.

Врио главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев победил с 82,44% голосов. 77,03% голосов набрал глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий "Единую Россию".

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий ЕР, выиграл выборы с 65,78% голосов.

Победителем в Тамбовской области стал врио главы региона Максим Егоров, он набрал 84,95%. Томскую область возглавит врио губернатора Владимир Мазур от "Единой России". Он получил 84,94%.

В Удмуртии победу одержал действующий глава региона Александр Бречалов, набрав 64,37%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил с 82,31%.

Помимо этого, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин, представляющий партию "Единая Россия".

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов 6 законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней, с 9 по 11 сентября, были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

