09:04
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В Единый день голосования, 11 сентября, в России выбрали глав 13 регионов, сообщает ЦИК России.
В частности, в Бурятии победу одержал Алексей Цыденов ("Единая Россия"), набрав 86,23% голосов.
Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Калининградскую область возглавит действующий губернатор Антон Алиханов, который набрал 80,21%.
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, представляющий "Единую Россию", победил с 69,15% голосов. В Кировской области на губернаторских выборах победил врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия") с 71,85% голосов.
Врио главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев победил с 82,44% голосов. 77,03% голосов набрал глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий "Единую Россию".
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков от "Единой России" набрал 84,55% голосов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий ЕР, выиграл выборы с 65,78% голосов.
Победителем в Тамбовской области стал врио главы региона Максим Егоров, он набрал 84,95%. Томскую область возглавит врио губернатора Владимир Мазур от "Единой России". Он получил 84,94%.
В Удмуртии победу одержал действующий глава региона Александр Бречалов, набрав 64,37%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил с 82,31%.
Помимо этого, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин, представляющий партию "Единая Россия".
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов 6 законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней, с 9 по 11 сентября, были открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.
В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.
Названы первые результаты муниципальных выборов в Москве с учетом онлайн-голосования
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