"Единая Россия" получит более 1,1 тыс мандатов на муниципальных выборах в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кандидаты от партии "Единая Россия" на муниципальных выборах в Москве получат свыше 1,1 тысячи из более 1,4 тысячи мандатов, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице в 2022 году.

"Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1 100 – получают кандидаты "Единой России", остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами", – говорится в сообщении.

В Общественном штабе добавили, что в настоящее время обрабатываются последние данные, явка в Москве составила 33,9%.

Отмечается, что выборы прошли штатно с небольшим количеством жалоб, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги, не было зафиксировано.

"За три дня голосования было почти 20 тысяч попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем", – уточнили в штабе.

В Москве проходили выборы депутатов муниципальных образований. Избирательные участки в течение трех дней, с 9 по 11 сентября, были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В текущем году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

