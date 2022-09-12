Как в Москве прошли выборы муниципальных депутатов

В Москве завершилось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Всего в них приняли участие 33,9% избирателей. Кто заручился их максимальной поддержкой и чем уникально голосование в 2022 году – в материале Москвы 24.
Отлаженная процедура
Выборы прошли в столице с 9 по 11 сентября: избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, больше всего голосов набрали представители партии "Единая Россия". Они получат 1 160 мандатов из общего количества в 1,4 тысячи. Остальные мандаты распределились между кандидатами от других партий и общественных движений, а также среди самовыдвиженцев ("Мой район" – 134, КПРФ – 42, "Справедливая Россия" – 20, Новые люди – 20, ЛДПР – 11, "Яблоко" – 3, и "Коммунисты России" – один).
Итоговая явка составила 33,9%. Сделать свой выбор можно было как на избирательном участке, так и онлайн. Дистанционно проголосовали Владимир Путин, Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а всего онлайн отдали свои голоса 1 748 616 жителей города. На участки пришли 695 214 человек. Фактов двойного голосования в Общественном штабе не выявили.
Член Центризбиркома РФ Игорь Борисов отметил, что за три дня на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обрушилось более 20 тысяч хакерских атак, которые удалось успешно отразить.
В течение всех трех дней работали все избирательные участки. За порядком следили свыше 10,6 тысячи наблюдателей. Кроме того, происходящее отслеживали и из видеоцентра штаба. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева, на участках и онлайн все прошло без нарушений: штаб не направил ни одного письма о них в Московскую городскую избирательную комиссию.
Кроме того, все москвичи, которые приняли участие в ДЭГ, испытали удачу в акции "Миллион призов". Победители получат 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 000, 4 000, 5 000 и 10 000 призовых баллов. Их можно обменять на промокоды партнеров, среди которых кафе, супермаркеты, магазины одежды и даже театры. Баллы можно занести и на карту "Тройка" или пожертвовать на благотворительность.
Результаты закономерны
Явка в 33,9% для муниципальных выборов в столице является высокой, сказал Москве 24 генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов. Это говорит о том, что усилия властей по привлечению избирателей оказались результативными, подчеркнул он.
"Законность и легитимность выборов вне сомнения. А результат свидетельствует о новом и довольно заметном доминировании "Единой России" в политическом процессе", – сказал Орлов.
По мнению эксперта, политические силы, которые призывали жителей столицы голосовать только на избирательных участках, совершили ошибку. "Протестные избиратели в Москве – это интеллигенция, профессура, представители творческих профессий, креативных индустрий. Это люди, которые живут удаленно, и вот им предлагают идти на участки. Это предложение оказалось невостребованным. А предложение, которое было адресовано "Единой Россией", реализовалось в полной мере. Так что результат вполне закономерен", – подчеркнул он.
На явку избирателей в Москве благотворно повлияла и акция "Миллион призов", считает специалист. "Она серьезно стимулирует принять участие в выборах. Конечно, люди хотят получить приз просто за участие, это вполне закономерное желание", – заключил политолог.
Институт трехдневного голосования стабилизировался, его уже можно назвать нормальным для нашей политической практики, отметил в беседе с Москвой 24 директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Вполне вероятно, в будущем выборы в таком формате будут проходить чаще, чем однодневные, убежден эксперт.
Он согласился, что достичь высокой явки удалось благодаря дистанционному электронному голосованию.
Поприветствовал эксперт и акцию "Миллион призов". Подобные решения помогают стимулировать явку, сказал Чеснаков. "Любые мобилизационные инструменты, которые позволяют гражданам прийти и проголосовать, можно только приветствовать, если они соответствуют закону", – обратил внимание он.
С экспертной точки зрения, каких-либо нареканий по организации наблюдения за ходом выборов от общественных организаций нет, указал он. Также Чеснаков отметил высокую организацию наблюдения со стороны "Единой России" и других парламентских партий. Все благодаря серьезной подготовке, которая осуществлялась заранее, заключил он.
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