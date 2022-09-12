Как в Москве прошли выборы муниципальных депутатов

В Москве завершилось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Всего в них приняли участие 33,9% избирателей. Кто заручился их максимальной поддержкой и чем уникально голосование в 2022 году – в материале Москвы 24.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Отлаженная процедура

Выборы прошли в столице с 9 по 11 сентября: избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, больше всего голосов набрали представители партии "Единая Россия". Они получат 1 160 мандатов из общего количества в 1,4 тысячи. Остальные мандаты распределились между кандидатами от других партий и общественных движений, а также среди самовыдвиженцев ("Мой район" – 134, КПРФ – 42, "Справедливая Россия" – 20, Новые люди – 20, ЛДПР – 11, "Яблоко" – 3, и "Коммунисты России" – один).

Итоговая явка составила 33,9%. Сделать свой выбор можно было как на избирательном участке, так и онлайн. Дистанционно проголосовали Владимир Путин, Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а всего онлайн отдали свои голоса 1 748 616 жителей города. На участки пришли 695 214 человек. Фактов двойного голосования в Общественном штабе не выявили.

Член Центризбиркома РФ Игорь Борисов отметил, что за три дня на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) обрушилось более 20 тысяч хакерских атак, которые удалось успешно отразить.

В течение всех трех дней работали все избирательные участки. За порядком следили свыше 10,6 тысячи наблюдателей. Кроме того, происходящее отслеживали и из видеоцентра штаба. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева, на участках и онлайн все прошло без нарушений: штаб не направил ни одного письма о них в Московскую городскую избирательную комиссию.

Кроме того, все москвичи, которые приняли участие в ДЭГ, испытали удачу в акции "Миллион призов". Победители получат 100 автомобилей Niva Legend, а также 3 000, 4 000, 5 000 и 10 000 призовых баллов. Их можно обменять на промокоды партнеров, среди которых кафе, супермаркеты, магазины одежды и даже театры. Баллы можно занести и на карту "Тройка" или пожертвовать на благотворительность.

Результаты закономерны

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Явка в 33,9% для муниципальных выборов в столице является высокой, сказал Москве 24 генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов. Это говорит о том, что усилия властей по привлечению избирателей оказались результативными, подчеркнул он.

"Законность и легитимность выборов вне сомнения. А результат свидетельствует о новом и довольно заметном доминировании "Единой России" в политическом процессе", – сказал Орлов.





Дмитрий Орлов генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Совершенно очевидно, что главный фактор роста явки в Москве – это электронное голосование. Люди воспринимают выборы как сервис. Они привыкли покупать еду или одежду в интернете и хотят так же удобно воспринимать политический процесс.

По мнению эксперта, политические силы, которые призывали жителей столицы голосовать только на избирательных участках, совершили ошибку. "Протестные избиратели в Москве – это интеллигенция, профессура, представители творческих профессий, креативных индустрий. Это люди, которые живут удаленно, и вот им предлагают идти на участки. Это предложение оказалось невостребованным. А предложение, которое было адресовано "Единой Россией", реализовалось в полной мере. Так что результат вполне закономерен", – подчеркнул он.

На явку избирателей в Москве благотворно повлияла и акция "Миллион призов", считает специалист. "Она серьезно стимулирует принять участие в выборах. Конечно, люди хотят получить приз просто за участие, это вполне закономерное желание", – заключил политолог.

Институт трехдневного голосования стабилизировался, его уже можно назвать нормальным для нашей политической практики, отметил в беседе с Москвой 24 директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Вполне вероятно, в будущем выборы в таком формате будут проходить чаще, чем однодневные, убежден эксперт.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Он согласился, что достичь высокой явки удалось благодаря дистанционному электронному голосованию.





Алексей Чеснаков директор Центра политической конъюнктуры Это правильное решение. По сути, предоставляется возможность проголосовать на таких важных выборах большему количеству избирателей.

Поприветствовал эксперт и акцию "Миллион призов". Подобные решения помогают стимулировать явку, сказал Чеснаков. "Любые мобилизационные инструменты, которые позволяют гражданам прийти и проголосовать, можно только приветствовать, если они соответствуют закону", – обратил внимание он.

С экспертной точки зрения, каких-либо нареканий по организации наблюдения за ходом выборов от общественных организаций нет, указал он. Также Чеснаков отметил высокую организацию наблюдения со стороны "Единой России" и других парламентских партий. Все благодаря серьезной подготовке, которая осуществлялась заранее, заключил он.