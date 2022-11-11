Пожар произошел в производственном здании в Зеленограде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в двухэтажном производственном здании в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

О возгорании стало известно в 05:41 в пятницу, 11 ноября. По прибытию на место спасатели обнаружили, что огонь также охватил и складируемые рядом деревянные паллеты.

В 06:41 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 300 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

В тушении участвовали 68 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане в Казани. Спасатели локализовали возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара в ресторане "Михайловская усадьба" не было.



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