Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в Раменском

Фото: mosobl.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания бензовоза в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Пожар произошел днем 11 ноября в одном из помещений частного автосервиса в деревне Нижнее Мячково. Впоследствии огонь перекинулся на соседние ангары и автомобили, которые находились на стоянке неподалеку.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП погиб заправщик бензовоза. Еще один человек пострадал. Его госпитализировали.

"Следователями и криминалистами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначено проведение ряда экспертиз", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в одном из автосервисов в ТиНАО. Огонь перекинулся на припаркованный рядом бензовоз. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.



Пожар в ангарах ликвидировали в Раменском – МЧС

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