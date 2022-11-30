Пожар на резервуарах с топливом в Брянской области потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на резервуарах с топливом в Суражском районе Брянской области потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

"Полная ликвидация пожара, сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении ведомства.

О возгорании на резервуарах стало известно утром 30 ноября. Площадь пожара составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте работали пожарно-спасательные расчеты: 80 человек и 30 единиц техники. Также в район возгорания был направлен пожарный поезд и аэромобильная группировка МЧС.

Позже стало известно о локализации возгорания на четырех тысячах квадратных метров. Специалисты проводили процедуру охлаждения топлива.

До этого на Каширском шоссе в Москве загорелась поликлиника, находящаяся на реконструкции. Позже возгорание было ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.



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