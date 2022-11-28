Пожар произошел в поликлинике на Каширском шоссе

Поликлиника, которая находится в стадии реконструкции, загорелась на Каширском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в 12:47 в доме 57, корпусе 1 по Каширскому шоссе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит утеплитель здания на общей площади около 20 квадратных метров.

Там отметили, что в 13:10 пожар был ликвидирован. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе торгового комплекса на улице Березовского в центре Омска. Прибывшие на место пожарные заметили задымление внутри помещения. К тушению пожара привлекали свыше 120 человек и 22 единицы техники.



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