Цех по производству пластиковой тары загорелся в Волгограде

Фото: 34.mchs.gov.ru

В Волгограде загорелся цех по производству пластиковой тары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

"На улице Самарской в двухэтажном кирпичном здании размером 100х80 метров происходит горение пластиковой продукции", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. На месте происшествия работают пожарные.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в МЧС.

До этого пожар произошел в торговом центре "Взлетка-Плаза" в Советском районе Красноярска. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.

Ранее возгорание произошло на складе торгового комплекса в центре Омска. К тушению пожара привлекали более 120 человек и 22 единицы техники.

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