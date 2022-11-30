Пожар на резервуаре с топливом в Брянской области локализован на 4 тыс "квадратах"

Фото: телеграм-канал "Это "Нам здесь жить!"

Пожар на резервуаре с дизельным топливом в Суражском районе Брянской области локализовали. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По данным ТАСС, площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Спасатели проводили охлаждение соседних резервуаров.

Ранее Богомаз сообщил, что резервуары с нефтепродуктами горели на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По его словам, информации о пострадавших не поступало.

На месте работали 80 человек и 30 единиц техники пожарно-спасательных расчетов.



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