09:33Происшествия
Пожар на резервуаре с топливом в Брянской области локализован на 4 тыс "квадратах"
Фото: телеграм-канал "Это "Нам здесь жить!"
Пожар на резервуаре с дизельным топливом в Суражском районе Брянской области локализовали. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По данным ТАСС, площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.
Спасатели проводили охлаждение соседних резервуаров.
Ранее Богомаз сообщил, что резервуары с нефтепродуктами горели на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По его словам, информации о пострадавших не поступало.
На месте работали 80 человек и 30 единиц техники пожарно-спасательных расчетов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!