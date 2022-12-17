Складские помещения загорелись во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Readovka"

На территории складских помещений на улице Карьерной во Владивостоке произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в экстренные службы города поступило в 13:30 по московскому времени.

"На данный момент площадь пожара составляет около 1 100 квадратных метров, произошло обрушение кровли", – говорится в сообщении.

До этого в Подмосковье в кафе "Пунта-пицца" начался пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, угрозы для жизни людей не было. Позже пожар удалось локализовать.

Ранее один человек пострадал в результате пожара в апарт-отеле "Волга" в Докучаевом переулке в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Позже возгорание ликвидировали.



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