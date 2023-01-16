Глава Севастополя сообщил о семи сбитых беспилотниках над морем

Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 16 января, российские силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников у берегов Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

"В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчеркиваю, все беспилотники сбиты над морем", – написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев отметил, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка, однако украинская сторона распространяет ложную информацию о звучащих в городе взрывах и успешных действиях ВСУ. Губернатор призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

"Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", – добавил он.

Ранее Развожаев сообщил о трех беспилотниках, сбитых российскими средствами ПВО над морем в Севастополе. При этом, по его словам, в ночь на 16 января российскими военными в севастопольской бухте был сбит еще один украинский БПЛА.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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