Число сбитых за сутки беспилотников у берегов Севастополя достигло трех

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО сбили три беспилотника над морем в Севастополе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", – написал губернатор.

Он отметил, что в Севастополе сохраняется спокойствие.

Ранее Развожаев сообщил, что российским системам противовоздушной обороны удалось сбить беспилотник над морем, который направлялся в сторону к Бельбеку.

Ночью 16 января губернатор Севастополя также уведомил в телеграм-канале о сбитом беспилотном летательном аппарате над бухтой. Информация о пострадавших не поступала.

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