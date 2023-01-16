Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:47

Происшествия

Системы ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники украинской стороны вновь атаковали над морем в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить беспилотный летательный аппарат над водой по направлению к Бельбеку.

Ночью 16 января Развожаев также рассказал, что ПВО устранили беспилотники над бухтой в Севастополе. Губернатор подчеркнул, что все региональные службы осуществляют деятельность в штатном режиме.

На тот момент данных о пострадавших не зафиксировали.

7 января ВС РФ сбили над Северным молом в районе Севастопольской бухты очередной украинский дрон. Развожаев указал на то, что ВСУ атаковали город-герой даже в святой праздник Рождество.

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика