Системы ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники украинской стороны вновь атаковали над морем в Севастополе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить беспилотный летательный аппарат над водой по направлению к Бельбеку.

Ночью 16 января Развожаев также рассказал, что ПВО устранили беспилотники над бухтой в Севастополе. Губернатор подчеркнул, что все региональные службы осуществляют деятельность в штатном режиме.

На тот момент данных о пострадавших не зафиксировали.

7 января ВС РФ сбили над Северным молом в районе Севастопольской бухты очередной украинский дрон. Развожаев указал на то, что ВСУ атаковали город-герой даже в святой праздник Рождество.

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