Беспилотник сбили над акваторией Севастополя

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сбили беспилотник над акваторией недалеко от Севастополя. Информацией об этом поделился губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", – сообщил он.

Недавно, 6 декабря, российские бойцы нейтрализовали еще два беспилотника в море на большом расстоянии от Севастополя. Из-за дальности местные жители не могли услышать взрывов или других похожих звуков.

До этого российские ВС сбили пять БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также на территории Севастополя. Информацией об этом поделился главный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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