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Силы ПВО России сбили беспилотник над бухтой в Севастополе – губернатор
Фото: Министерство обороны РФ
Над бухтой в Севастополе российские системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", – написал он в своем телеграм-канале.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее российские ПВО сбили над Клинцовским районом Брянской области украинскую ракету "Точка-У". Тогда обошлось без пострадавших.
До этого украинскую атаку беспилотниками на Севастополь отразили 2 января. Тогда были сбиты два беспилотных аппарата, никто не пострадал.
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