Силы ПВО России сбили беспилотник над бухтой в Севастополе – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

Над бухтой в Севастополе российские системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", – написал он в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее российские ПВО сбили над Клинцовским районом Брянской области украинскую ракету "Точка-У". Тогда обошлось без пострадавших.

До этого украинскую атаку беспилотниками на Севастополь отразили 2 января. Тогда были сбиты два беспилотных аппарата, никто не пострадал.

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