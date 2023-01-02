Второй беспилотник был сбит над морем в Севастополе – губернатор

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем был сбит еще один беспилотник. Об этом глава региона рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", – говорится в его публикации.

Развожаев призвал местных жителей не паниковать.

До этого губернатор сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО, и над морем был сбит беспилотный летательный аппарат.

Ранее вблизи Воронежа системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, также на земле не зафиксировано разрушений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!