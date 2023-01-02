02 января, 22:53Происшествия
Второй беспилотник был сбит над морем в Севастополе – губернатор
Фото: Министерство обороны РФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над морем был сбит еще один беспилотник. Об этом глава региона рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", – говорится в его публикации.
Развожаев призвал местных жителей не паниковать.
До этого губернатор сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО, и над морем был сбит беспилотный летательный аппарат.
Ранее вблизи Воронежа системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, также на земле не зафиксировано разрушений.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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