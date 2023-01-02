Система ПВО сработала в Севастополе – губернатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о беспилотнике, который был сбит над морем 2 января. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", – говорится в его публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области и повредил объект энергоснабжения, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что из-за нанесенного удара в поселке отсутствовало электричество.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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