Запущенный с территории Украины беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

В близи Воронежа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", – говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал, также на земле не зафиксировано разрушений. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородской областью. В новогоднюю ночь были сбиты 4 снаряда из РСЗО, запущенные украинскими военными.

До этого в ночь на 26 декабря в результате атаки украинских беспилотников на аэродром погибли трое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО удалось сбить беспилотник на малой высоте.

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