Москвичи выбрали русский аналог названия для системы Face Pay

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин".

Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.