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Транспорт

Москвичи выбрали русский аналог названия для системы Face Pay

Москвичи выбрали русский аналог названия для системы Face Pay

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Число ДТП с участием пьяных водителей в Москве сократилось почти на 23% за 2022 год

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин".

Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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