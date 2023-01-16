Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета в Непале

На месте крушения самолета в Непале, где погибли 72 человека, в том числе четыре россиянина, обнаружены черные ящики. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Местные власти уже сформировали комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В течение 45 дней она предоставит отчет. Специалисты рассматривают несколько версий трагедии, среди них – техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.