Пожар в многоэтажном доме в Абакане потушили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар в многоэтажном доме в Абакане в Хакасии ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительной информации, причиной происшествия на улице Маршала Жукова стало возгорание в квартире на 12-м этаже. В одной из комнат загорелись вещи. Точные причины инцидента выясняют дознаватели МЧС.

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

"Звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 87 человек, из них – 9 детей. Самостоятельно эвакуировались 137 человек", – сообщили в ведомстве.

При пожаре пострадал пожарный, он надышался дымом. Медицинские работники осмотрели пострадавшего, ему не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В пятницу, 20 января, также появилось сообщение о крупном пожаре на складе алкогольной продукции в городе Артеме Приморского края. Огонь распространился на площади в 1 тысячу квадратных метров. На объекте ликвидировали открытое горение.

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