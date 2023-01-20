При пожаре в многоэтажном доме в Абакане спасли 87 человек

Фото: 19.mchs.gov.ru

При пожаре в 17-этажном жилом доме Абакана были спасены 87 человек, сообщается на странице регионального ГУ МЧС в соцсети "ВКонтакте".

"В Абакане на улице Жукова произошел пожар на 12-м этаже жилого 17-этажного дома. Спасены 87 человек", – рассказал собеседник информагентства.

Известно об одном пострадавшем пожарном. У него зафиксировано отравление продуктами горения, потребовалась госпитализация.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 137 человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, однако распространение огня локализовано на площади 24 квадратных метра.

Ранее 20 января стало известно о крупном пожаре на складе алкогольной продукции в городе Артеме Приморского края. Огонь распространился на площади в 1 тысячу квадратных метров. Позже на объекте ликвидировали открытое горение.

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