Склад с алкоголем загорелся в Приморье на площади 1 тыс кв метров

Фото: МЧС России

Крупный пожар произошел на складе алкогольной продукции в городе Артеме в Приморском крае, огонь распространился на 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. На месте работает девять единиц пожарной техники и 34 человека личного состава", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в настоящее время осуществляется наращивание группировки спасателей в районе ЧП.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из частных жилых домов в Егорьевске. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

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