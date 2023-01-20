Пожар в многоэтажном жилом доме в Сочи ликвидирован

Фото: 23.mchs.gov.ru

Пожар в квартире в многоэтажном жилом доме в Сочи ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь тушили около трех часов. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Затем она увеличилась до 210 квадратных метров.

Пожар произошел в квартире на мансардном этаже, из дома были эвакуированы 140 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из частных жилых домов в Егорьевске. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

До этого два человека стали жертвами пожара в жилом трехэтажном доме в Уфе. Огонь практически полностью уничтожил здание.

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