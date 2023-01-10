Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Егорьевске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Два человека погибли в результате пожара, который произошел в ночь на 10 января в одном из частных жилых домов в Егорьевске. Прокуратура в Подмосковье сообщила о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"В ночь с 9 на 10 января произошло возгорание в частном жилом доме, расположенном на улице Конина городского округа Егорьевск. При пожаре погибли два человека, в том числе ребенок пяти лет", – говорится в публикации ведомства.

Специалисты отмечают, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, расследование которого будет проходить под контролем прокуратуры.

Ранее двое мужчин погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Балахта Красноярского края. В борьбе с огнем задействовали 12 человек и пять единиц техники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место выезжали дознаватели МЧС, чтобы выяснить причины произошедшего.

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