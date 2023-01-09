Тело женщины обнаружили после пожара в московской квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После тушения пожара в квартире одного из домов на территории столичного района Солнцево обнаружили тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Родниковой.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, в ходе тушения пожара удалось спасти 5 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 12:12. Его площадь составила 65 квадратных метров.

Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре в трехэтажном жилом доме на 15 квартир в Уфе. Огонь практически полностью уничтожил здание. В мэрии обещали жильцам предоставить временное размещение.

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