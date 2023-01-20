Открытое горение ликвидировали на складе с алкоголем в Приморье

Фото: МЧС России

Открытое горение на складе с алкоголем в приморском Артеме ликвидировали, сообщает ТАСС.

О пожаре в МЧС сообщили в 07:38 по московскому времени. Когда на место прибыли пожарные, огнем была охвачена кровля склада. В 09:59 открытое горение удалось потушить.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь достигла тысячи квадратных метров. Огонь угрожал соседним зданиям, проводилась их защита. На месте работает девять единиц пожарной техники и 34 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из частных жилых домов в Егорьевске. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

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