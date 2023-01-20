20 января, 23:37Происшествия
Пожар произошел на бетонном заводе в Саратове
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Саратове загорелся один из корпусов бетонного завода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает РИА Новости.
"Поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов на территории завода "Глобал-Бетон". Здание металлическое 30 на 10 метров", – говорится в сообщении.
Возгорание возникло в 23:00 по местному времени (22:00 по московскому). Спустя 55 минут огонь был локализован. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров.
На месте работали шесть пожарных расчетов. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарск Иркутской области. Было возбуждено уголовное дело.
До этого в Барнауле загорелся цех одного из производственных предприятий города. Тушение пожара осложняли сильное задымление и погодные условия.
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