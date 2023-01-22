Крыша жилого дома загорелась в Сочи

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о пожаре на крыше жилого дома в Сочи. Его площадь составляет 300 квадратных метров.

Речь идет о здании, которое располагается в Хурмовом переулке. К месту происшествия прибыли 16 спасателей. Также в тушении задействованы четыре единицы специальной техники.

"В 14:57 по московскому времени по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли двухэтажного жилого дома. Двумя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Поданы стволы на тушение", – рассказали в МЧС.

Ранее двое мужчин погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Балахта Красноярского края. В борьбе с огнем задействовали 12 человек и пять единиц техники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На место выезжали дознаватели МЧС, чтобы выяснить причины произошедшего.

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