Открытое горение ликвидировано на складе "Синдика" в Подмосковье

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Открытое горение ликвидировано на складе "Синдика" в Красногорске на 65 километре МКАД. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

"В 2:20 ликвидация открытого горения", – указано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 23:15 27 января. На складе, согласно утверждениям охраны, хранились лаки и краски. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, склад уже горел по всей площади.

Возгорание удалось локализовать на площади в 2 100 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 112 человек и 37 единиц техники. От МЧС России, в том числе, принимали участие 19 единиц техники и 60 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС заявили, что благодаря слаженным действиям пожарных не был допущен переход огня с горящего склада на соседнее здание.

До этого крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Тогда в районе пересечения Южного шоссе и Софийской улицы загорелся ангар, пожару был присвоен первый ранг.

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