Пожар на складе "Синдика" в Подмосковье локализован на площади в 2 100 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на складе со стройматериалами на рынке "Синдика" в Подмосковье локализован на площади в 2 100 квадратных метров. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Сообщение о пожаре на складе в Красногорске поступило в экстренные службы в 23:15 27 января.

На данный момент пожар был локализован на площади в 2 100 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники. Уточняется, что в том числе от МЧС России принимают участие 54 человека и 16 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

По словам собеседника ТАСС, поджог может рассматриваться в качестве причины возгорания склада.

"Причины будут устанавливаться после полной ликвидации, но поджог не исключен", – заявил источник агентства.

До этого крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Тогда загорелся ангар в районе пересечения Южного шоссе и Софийской улицы.

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