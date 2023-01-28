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Пожар на складе "Синдика" в Подмосковье локализован на площади в 2 100 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар на складе со стройматериалами на рынке "Синдика" в Подмосковье локализован на площади в 2 100 квадратных метров. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
Сообщение о пожаре на складе в Красногорске поступило в экстренные службы в 23:15 27 января.
На данный момент пожар был локализован на площади в 2 100 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники. Уточняется, что в том числе от МЧС России принимают участие 54 человека и 16 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
По словам собеседника ТАСС, поджог может рассматриваться в качестве причины возгорания склада.
"Причины будут устанавливаться после полной ликвидации, но поджог не исключен", – заявил источник агентства.
До этого крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Тогда загорелся ангар в районе пересечения Южного шоссе и Софийской улицы.
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