Пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 8 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Возгорание на складе в Красноярске локализовано на площади 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МЧС РФ по Красноярскому краю.

"В 22:02 по красноярскому времени (в 18:02 по московскому времени. – Прим. ред.) пожар локализован на площади 8 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать 110 спасателей с привлечением 42 единиц техники.

Склад загорелся на улице Пограничников. О возгорании стало известно в 14:40 по московскому времени. На место ЧП были незамедлительно отправлены экстренные службы региона.

Позже стало известно, что для тушения возгорания был отправлен пожарный поезд. Несущие конструкции загоревшегося складского здания обрушились.



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