Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал ''Борус''

Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю Сергея Устюгова.

"Уничтожен основной склад на площади 6 тысяч квадратных метров и пристройка к нему на площади 2 тысячи квадратных метров. Общая площадь – 8 тысяч квадратных метров", – пояснил собеседник агентства.

Устюгов добавил, что угрозы увеличения площади возгорания нет. Все несущие конструкции загоревшегося здания обрушились.

Пострадавших в результате происшествия обнаружено не было.

Склад загорелся на улице Пограничников. О возгорании стало известно в 14:40 по московскому времени. На место ЧП были незамедлительно отправлены экстренные службы региона.

Позже стало известно, что для тушения возгорания был отправлен пожарный поезд. Помимо этого, в ликвидации возгорания участвовали 82 человека и 31 единица техники.



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