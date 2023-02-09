12:35Происшествия
Двое осужденных погибли при пожаре в ростовской исправительной колонии
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Двое осужденных скончались в результате возгорания в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ ФСИН России по области.
Он рассказал, что в результате происшествия травмы получил один человек.
"8 февраля в исправительной колонии № 2 ГУ ФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Пострадавшего с ожогами различных частей тела госпитализировали в медучреждение города. По факту происшествия начата проверка.
Ранее сообщалось, что в городе Новошахтинске Ростовской области произошел пожар на территории предприятия по переработке нефтепродуктов. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.
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