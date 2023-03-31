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31 марта, 22:30

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"Мой район. Навигатор": "Дом-сороконожку" отремонтируют в Москве

"Мой район. Навигатор": "Дом-сороконожку" отремонтируют в Москве

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В столице отремонтируют знаменитый "Дом-сороконожку". Такое имя здание получило благодаря своей оригинальной архитектуре. Дом находится по адресу улица Беговая, 34. Его возвели в 1978 году в стиле брутализм. Здание стоит на земле на 40 железобетонных опорах.

Первые квартиры там давали работникам завода "Знамя Труда", где выпускались самолеты. Специалисты фонда капитального ремонта обновят фасад, заменят внутренние инженерные системы, а также проложат новую электросеть.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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