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02 апреля, 18:25

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"Мой район. Навигатор": на портале "Узнай Москву" появился маршрут по творчеству Шехтеля

"Мой район. Навигатор": на портале "Узнай Москву" появился маршрут по творчеству Шехтеля

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На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный творчеству архитектора Федора Шехтеля. Аудиогид расскажет участникам экскурсии о его жизни, профессиональном пути и знаменитых зданиях, которые построил мастер.

Для Москвы он создал более шестидесяти проектов. Именно Шехтеля считают основателем стиля русский модерн в архитектуре.

В маршрут вошло десять остановок, он займет около часа. Начинается прогулка с типографии в Трехпрудном переулке, так называемой скоропечатни Левенсона. Узнать особняк можно по островерхой башенке и орнаменту чертополоха.

Внимания заслуживает и особняк, который Шехтель возвел для себя и своей семьи. Находится он в Ермолаевском переулке. Это важное место для Шехтеля, когда-то здесь была церковь Святого Ермолая, где Федор Осипович крестился. Свой дом Шехтель спроектировал в псевдоготическом стиле.

В маршрут вошел и знаменитый дом Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, который меценат Савва Тимофеевич Морозов подарил своей жене. Над интерьерами этого дома вместе с Шехтелем работал художник Михаил Врубель. Участники аудиоэкскурсии узнают и о других работах знаменитого архитектора: особняке Степана Рябушинского, зданиях Театра Маяковского и кинотеатра "Художественный".

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