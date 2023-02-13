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13 февраля, 23:00

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"Мой район. Навигатор": музей-заповедник "Коломенское" отметит свое столетие

"Мой район. Навигатор": музей-заповедник "Коломенское" отметит свое столетие

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Музей-заповедник "Коломенское" отметит свое столетие. К юбилею подготовили специальную программу, которая будет длиться в течение года: запланировано около 40 выставок и более 20 разнообразных событий на территории заповедника.

Главная экспозиция – "Коломенское. Шедевры коллекции" – расположится в залах Сытного двора. Посетители увидят лучшие предметы из фондов музея от эпохи неолита до наших дней, ведь Коломенское – одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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