Участок Кавказского бульвара перекроют с 10 февраля для строительных работ

Фото: Агентство "Москва"

Участок Кавказского бульвара в Москве перекроют с 10 февраля для проведения строительныъ работ. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 10 февраля по 30 августа будет закрыт для проезда участок Кавказского бульвара. Кроме того, две полосы будут недоступны для движения на участке улицы Кантемировская, четыре полосы – на участке улицы Кошкина", – рассказали в ведомстве.

Движение будет закрыто на участке Кавказского бульвара от улицы Кантемировская до дома 1/1 по улице Медиков. По временной дороге проезд откроют на двух полосах Кантемировской улицы от дома 17, корпус 1 до дома 3, корпус 3.

По одной полосе будет открыто на улице Кошкина от улицы Москворечье до улицы Кантемировская. Временно закрываются парковочные места на данном участке.

Ранее сообщалось, что с период с 30 января по 31 августа ограничивается движение на участках боковых проездов Кутузовского проспекта в районе музея-панорамы "Бородинская битва". Данные перекрытия также связаны со строительными работами.

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