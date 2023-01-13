В Царицыне временно изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Царицыне изменят схему движения в связи с проведением строительных работ в районе Промышленной улицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения будут действовать на двух участках с 13 января по 25 октября. В частности, водители не смогут проехать от дома 13, корпуса 1, по улице Бехтерева до дома 4, строения 1, по Промышленной улице. Участок будет перекрыт полностью.

Также проехать не получится по одной полосе на участке от дома 50 по Кавказскому бульвару до дома 15, строения 5, по улице Бехтерева.

Ранее сообщалось, что на двух магистралях столицы поменяли скоростной режим. Теперь со скоростью 60 километров в час вместо 40 можно проехать по Севастопольскому проспекту – на участке в районе дома 99, строения 1, а также по улице Дмитрия Ульянова – от дома 20 до улицы Ивана Бабушкина.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!