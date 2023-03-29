Пользователи Сети нашли новое сбывшееся предсказание "Симпсонов"

Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"; режиссер – Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд; производство – 20th Century Fox Television

Пользователи Сети нашли еще одно сбывшееся предсказание "Симпсонов". В этот раз речь идет о мраморной статуе Давида, которая была создана выдающимся скульптором Микеланджело Буонарроти. Об этом сообщает New York Post.

Ранее уже не раз поклонники мультсериала замечали, что создатели "Симпсонов" будто предсказывают будущие события за несколько лет до того, как они происходят.

Недавно директор частной школы во Флориде написал пост о том, что родители детей оказались недовольны тем, что школьникам на уроке об искусстве эпохи Возрождения показывают статую Давида. По их мнению, она имеет порнографический характер.

Пользователи вспомнили одну из серий "Симпсонов", которая вышла еще в 1990-х годах. Жители Спрингфилда выступили против Давида, раскритиковав скульптуру за обнаженное тело.

Один из комментаторов отметил, что никогда не верил в заявления о том, что создатели мультсериала предсказывают будущее, однако в этот раз случилось именно так.

"Возмущаться стоит тем, что у "авторов 2023 года" закончились идеи и они крадут материал у "Симпсонов", – написал другой пользователь.

Ранее продюсер "Симпсонов" Эл Джин заявил, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может быть ЛГБТ-персоной. Однако, по его словам, в будущих сезонах разработчики не планируют освещать сексуальную идентичность Лизы.

В январе этого года американский телеканал Fox объявил о продлении еще на два сезона мультсериала. В 2024–2025 годах выйдут рекордные 35-й и 36-й сезоны "Симпсонов".



Мультсериал "Симпсоны" продлили на 2 сезона

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