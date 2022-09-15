Продюсер "Симпсонов" считает, что Лиза может быть частью ЛГБТ-комьюнити

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны"

Продюсер американского мультипликационного сериала "Симпсоны" Эл Джин поделился, что Лиза – одна из главных героинь проекта – может быть ЛГБТ-персоной. Об этом сообщает издание NME.

В 9 серии 23 сезона показали предположительное будущее Симпсонов. В эпизоде запечатлели момент, где Лиза держится за руки с двумя женщинами на диване. Из-за этих кадров поклонники предположили, что она может состоять в полиаморных лесбийских отношениях.

По словам продюсера проекта, нельзя исключать подобную теорию.

"По моему мнению, это определенно возможно для жизни Лизы. Она открытая и, знаете ли, из тех, кто любит все. Почему бы и нет?" – отметил Джин.

Но, заявил продюсер, в последующих сезонах разработчики не планируют освещать сексуальную идентичность Лизы. Джин добавил, что сейчас готовится новая серия, где она может состоять в отношениях с Нельсоном в будущем.

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