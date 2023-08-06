Десятилетнего мальчика ранил кусок кровли, оторвавшийся от крыши старинного здания в Риме

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

В Риме оторвавшийся кусок кровли древнего Палаццо Феррайоли чуть не убил десятилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский канал RaiNews24.

Мальчика немедленно доставили в столичную клинику, где ему наложили швы. Теперь ребенок чувствует себя нормально и его жизни ничего не угрожает. Сейчас коммунальные службы проверяют крышу старинного здания. Территорию перед палаццо, где произошел инцидент, оцепили. На месте идет проверка.

Строительства Палаццо Феррайоли началось в XV веке. Оно находится на центральной площади Колонны, где также располагается дворец Киджи. Это людное место – центр притяжения туристов.

СМИ сообщают, что это далеко не первый случай, когда ненадлежащий уход за зданиями приводит к ЧП. Так, в 2017 году турист погиб от упавшей капители во флорентийской базилике Санта-Кроче. Подобное происшествие случилось в том же году в сицилийском соборе, когда во время свадебной церемонии от потолка храма оторвался большой кусок штукатурки.