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В мире

09:11

Несколько человек пострадали при обрушении потолка театра в Лондоне

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/SkyNews

Во время спектакля в лондонском театре "Пикадилли" частично обрушился потолок, сообщает РИА Новости. В результате несколько человек получили незначительные травмы.

Инцидент произошел накануне, 6 ноября, в районе 19:59 (22:59 мск) во время спектакля по пьесе "Смерть коммивояжера". На место тут же прибыли полицейские, пожарные и три машины скорой помощи. До их приезда из театра вывели 1,1 тысячи человек.

Пятерым людям потребовалась медицинская помощь. Четверых госпитализировали, позже одного из них выписали.

Уточняется, что с потолка упал кусок штукатурки. Как рассказали посетители театра, перед тем, как произошло ЧП, они услышали нарастающий шум воды.

Накануне потолок обрушился в квартире жилого дома на Кронштадском бульваре в Москве. Столичный следственный комитет начал проверку.

По словам соседей, в квартире велся ремонт кровли с лета этого года. Следователи организовали все необходимые проверки, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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